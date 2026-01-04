シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Kenni Gold Breakout 2 Higher Risk
Ken Rmah

Kenni Gold Breakout 2 Higher Risk

Ken Rmah
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 -2%
Fyntura-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2
利益トレード:
0 (0.00%)
損失トレード:
2 (100.00%)
ベストトレード:
0.00 USD
最悪のトレード:
-8.56 USD
総利益:
0.00 USD
総損失:
-16.94 USD (1 689 pips)
最大連続の勝ち:
0 (0.00 USD)
最大連続利益:
0.00 USD (0)
シャープレシオ:
-158.10
取引アクティビティ:
5.93%
最大入金額:
1.92%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
14 分
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
2 (100.00%)
プロフィットファクター:
0.00
期待されたペイオフ:
-8.47 USD
平均利益:
0.00 USD
平均損失:
-8.47 USD
最大連続の負け:
2 (-16.94 USD)
最大連続損失:
-16.94 USD (2)
月間成長:
-1.70%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
16.94 USD
最大の:
16.94 USD (1.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.70% (16.94 USD)
エクイティによる:
5.62% (55.25 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -1.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.00 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 0
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +0.00 USD
最大連続損失: -16.94 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Fyntura-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Fyntura-Demo
12.00 × 1
XMTrading-Real 12
12.90 × 40
Coinexx-Live
13.19 × 21
This Version is higher risk with more trades

Minimum Deposit: $300

High Risk: $300

Medium Risk: $600

Low Risk: $1,000

No Martingale!!!

No Grid!!!

No Hedging!!!

Steady Long Term Profit!!!

If you're seeing positive results, I'd appreciate it if you could leave a review, and if you have any questions or concerns, feel free to reach out to me anytime.


レビューなし
2026.01.07 06:44
Share of trading days is too low
2026.01.07 06:44
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 20:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 5 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 20:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 5 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 20:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 20:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 20:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
