- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2
利益トレード:
0 (0.00%)
損失トレード:
2 (100.00%)
ベストトレード:
0.00 USD
最悪のトレード:
-8.56 USD
総利益:
0.00 USD
総損失:
-16.94 USD (1 689 pips)
最大連続の勝ち:
0 (0.00 USD)
最大連続利益:
0.00 USD (0)
シャープレシオ:
-158.10
取引アクティビティ:
5.93%
最大入金額:
1.92%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
14 分
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
2 (100.00%)
プロフィットファクター:
0.00
期待されたペイオフ:
-8.47 USD
平均利益:
0.00 USD
平均損失:
-8.47 USD
最大連続の負け:
2 (-16.94 USD)
最大連続損失:
-16.94 USD (2)
月間成長:
-1.70%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
16.94 USD
最大の:
16.94 USD (1.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.70% (16.94 USD)
エクイティによる:
5.62% (55.25 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +0.00 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 0
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +0.00 USD
最大連続損失: -16.94 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Fyntura-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Fyntura-Demo
|12.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|12.90 × 40
|
Coinexx-Live
|13.19 × 21
This Version is higher risk with more trades
Minimum Deposit: $300
High Risk: $300
Medium Risk: $600
Low Risk: $1,000
No Martingale!!!
No Grid!!!
No Hedging!!!
Steady Long Term Profit!!!
If you're seeing positive results, I'd appreciate it if you could leave a review, and if you have any questions or concerns, feel free to reach out to me anytime.
レビューなし
