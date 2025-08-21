通貨 / WMB
WMB: Williams Companies Inc (The)
60.39 USD 1.38 (2.34%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WMBの今日の為替レートは、2.34%変化しました。日中、通貨は1あたり59.20の安値と60.80の高値で取引されました。
Williams Companies Inc (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
WMB News
1日のレンジ
59.20 60.80
1年のレンジ
45.24 63.45
- 以前の終値
- 59.01
- 始値
- 59.24
- 買値
- 60.39
- 買値
- 60.69
- 安値
- 59.20
- 高値
- 60.80
- 出来高
- 16.095 K
- 1日の変化
- 2.34%
- 1ヶ月の変化
- 4.92%
- 6ヶ月の変化
- 1.51%
- 1年の変化
- 33.28%
