WMB: Williams Companies Inc (The)
57.94 USD 0.47 (0.80%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WMB за сегодня изменился на -0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.66, а максимальная — 58.57.
Следите за динамикой Williams Companies Inc (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WMB
- Exclusive-Japan’s JERA in advanced talks to buy $1.7 billion of US shale gas assets, sources say
- UBS подтверждает целевую цену акций Williams Companies после обновления сроков проекта
- Williams Companies stock price target reiterated at UBS on project timeline update
- EPD's Balance Sheet Sets it Apart in the Midstream Space: Here's Why
- Targa Resources: The Growth Story Isn't Over (NYSE:TRGP)
- Williams Companies stock rating reiterated at Buy by Stifel on natural gas growth
- VDE: Understanding The Structure And Suitability Of This Energy ETF (NYSEARCA:VDE)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- The Williams Companies: Positioned For Growth From Natural Gas Demand (NYSE:WMB)
- 3 Oil Pipeline Stocks With Strong Potential From a Thriving Industry
- Is Enbridge on Solid Footing to Meet Growing Data Center Power Demand?
- Top 4 Natural Gas Pipeline Stocks to Own in 2025
- What Might Make The August CPI Report Come In Very Hot (NYSEARCA:SPY)
- The Williams Companies (WMB) Down 2.8% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Williams at Barclays Conference: Natural Gas Drives Growth
- Enbridge to go ahead with Algonquin gas transmission pipeline expansion project
- Is Enbridge's Business Vulnerable to Volatility in Oil & Gas Prices?
- Can Energy Transfer's Midstream Strength Boost Long-Term Growth?
- Top Research Reports for GE Aerospace, AT&T & TotalEnergies
- Can ET's Gas Storage Assets Unlock Growth Opportunity for the Stock?
- Kinder Morgan's Outlook Remains Bright on Mounting LNG Demand
- Kinder Morgan Surges 30% in a Year: Risks to Consider Before Jumping In
- Astera Labs and Conagra Brands have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Kinetik Cut Guidance By 5% But Stock Looks Attractive At A 7+% Yield (NYSE:KNTK)
Дневной диапазон
57.66 58.57
Годовой диапазон
45.24 63.45
- Предыдущее закрытие
- 58.41
- Open
- 58.50
- Bid
- 57.94
- Ask
- 58.24
- Low
- 57.66
- High
- 58.57
- Объем
- 9.377 K
- Дневное изменение
- -0.80%
- Месячное изменение
- 0.66%
- 6-месячное изменение
- -2.61%
- Годовое изменение
- 27.87%
