WMB: Williams Companies Inc (The)

60.39 USD 1.38 (2.34%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WMB hat sich für heute um 2.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 59.20 bis zu einem Hoch von 60.80 gehandelt.

Verfolgen Sie die Williams Companies Inc (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
59.20 60.80
Jahresspanne
45.24 63.45
Vorheriger Schlusskurs
59.01
Eröffnung
59.24
Bid
60.39
Ask
60.69
Tief
59.20
Hoch
60.80
Volumen
16.095 K
Tagesänderung
2.34%
Monatsänderung
4.92%
6-Monatsänderung
1.51%
Jahresänderung
33.28%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K