Währungen / WMB
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
WMB: Williams Companies Inc (The)
60.39 USD 1.38 (2.34%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WMB hat sich für heute um 2.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 59.20 bis zu einem Hoch von 60.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Williams Companies Inc (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WMB News
- BMO Capital startet Coverage für Williams Companies mit ’Outperform’
- BMO Capital initiates Williams Companies stock with Outperform rating
- Japan's JERA in $1.7B Talks for U.S. Shale Gas Assets
- Exclusive-Japan’s JERA in advanced talks to buy $1.7 billion of US shale gas assets, sources say
- UBS bestätigt Kursziel für Williams Companies nach beschleunigtem Projektstart
- Williams Companies stock price target reiterated at UBS on project timeline update
- EPD's Balance Sheet Sets it Apart in the Midstream Space: Here's Why
- Targa Resources: The Growth Story Isn't Over (NYSE:TRGP)
- Williams Companies stock rating reiterated at Buy by Stifel on natural gas growth
- VDE: Understanding The Structure And Suitability Of This Energy ETF (NYSEARCA:VDE)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- The Williams Companies: Positioned For Growth From Natural Gas Demand (NYSE:WMB)
- 3 Oil Pipeline Stocks With Strong Potential From a Thriving Industry
- Is Enbridge on Solid Footing to Meet Growing Data Center Power Demand?
- Top 4 Natural Gas Pipeline Stocks to Own in 2025
- What Might Make The August CPI Report Come In Very Hot (NYSEARCA:SPY)
- The Williams Companies (WMB) Down 2.8% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Williams at Barclays Conference: Natural Gas Drives Growth
- Enbridge to go ahead with Algonquin gas transmission pipeline expansion project
- Is Enbridge's Business Vulnerable to Volatility in Oil & Gas Prices?
- Can Energy Transfer's Midstream Strength Boost Long-Term Growth?
- Top Research Reports for GE Aerospace, AT&T & TotalEnergies
- Can ET's Gas Storage Assets Unlock Growth Opportunity for the Stock?
- Kinder Morgan's Outlook Remains Bright on Mounting LNG Demand
Tagesspanne
59.20 60.80
Jahresspanne
45.24 63.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 59.01
- Eröffnung
- 59.24
- Bid
- 60.39
- Ask
- 60.69
- Tief
- 59.20
- Hoch
- 60.80
- Volumen
- 16.095 K
- Tagesänderung
- 2.34%
- Monatsänderung
- 4.92%
- 6-Monatsänderung
- 1.51%
- Jahresänderung
- 33.28%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K