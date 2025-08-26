통화 / WMB
WMB: Williams Companies Inc (The)
60.12 USD 0.27 (0.45%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WMB 환율이 오늘 -0.45%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 60.01이고 고가는 61.28이었습니다.
Williams Companies Inc (The) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
60.01 61.28
년간 변동
45.24 63.45
- 이전 종가
- 60.39
- 시가
- 60.81
- Bid
- 60.12
- Ask
- 60.42
- 저가
- 60.01
- 고가
- 61.28
- 볼륨
- 14.968 K
- 일일 변동
- -0.45%
- 월 변동
- 4.45%
- 6개월 변동
- 1.06%
- 년간 변동율
- 32.69%
