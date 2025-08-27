FiyatlarBölümler
Dövizler / WMB
Geri dön - Hisse senetleri

WMB: Williams Companies Inc (The)

60.12 USD 0.27 (0.45%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WMB fiyatı bugün -0.45% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 60.01 ve Yüksek fiyatı olarak 61.28 aralığında işlem gördü.

Williams Companies Inc (The) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WMB haberleri

Günlük aralık
60.01 61.28
Yıllık aralık
45.24 63.45
Önceki kapanış
60.39
Açılış
60.81
Satış
60.12
Alış
60.42
Düşük
60.01
Yüksek
61.28
Hacim
14.968 K
Günlük değişim
-0.45%
Aylık değişim
4.45%
6 aylık değişim
1.06%
Yıllık değişim
32.69%
21 Eylül, Pazar