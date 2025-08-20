通貨 / WGS
WGS: GeneDx Holdings Corp - Class A
130.71 USD 2.79 (2.18%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WGSの今日の為替レートは、2.18%変化しました。日中、通貨は1あたり128.36の安値と131.43の高値で取引されました。
GeneDx Holdings Corp - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WGS News
- Stock Market Leaders Have Big Annual Earnings Growth, Like These IBD 50 Stalwarts
- Feeley, GeneDx holdings CFO, sells $453k in shares
- 3 Promising Genomics & Synthetic Biology Stocks in Spotlight in 2025
- GeneDxホールディングス、トーマス・フックス氏を取締役に任命し取締役会を8名に拡大
- Eli Lilly AI chief Thomas Fuchs joins GeneDx board of directors
- Medpace Stock, Willdan, AppLovin Among 9 New Stocks On IBD Hot Lists
- Here's Why Ensign Group Shares Are Attracting Investors Now
- Trio In The Hot Medical Sector Is Led By This Retail Health Products Leader. Check Out IBD 50, Stock Spotlight Premium Lists.
- Hims & Hers Leads 14 Growth Stocks Amid Medical Boom
- Here's Why Pediatrix Medical Shares Are Attracting Investors Now
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- Piper Sandler、GeneDxの目標株価を120ドルから140ドルに引き上げ
- Hims & Hers 'Personalized' Health Products Drove A 1,600% Share Price Increase In Less Than 4 Years
- GeneDx CFO Feeley sells $47,556 in shares
- Genedx Holdings Corp stock hits 52-week high at 130.95 USD
- PAHC Stock Surges on Q4 Earnings & Revenue Beat, Gross Margin Down
- Is This The Golden Age Of Macro Investing?
- GeneDx Holdings stock hits 52-week high at 127.88 USD
- Alcon's Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Miss, Stock Plunges
- Cathie Wood’s ARK buys Robinhood, CRISPR, sells Genius Sports stock
1日のレンジ
128.36 131.43
1年のレンジ
40.40 136.00
- 以前の終値
- 127.92
- 始値
- 129.51
- 買値
- 130.71
- 買値
- 131.01
- 安値
- 128.36
- 高値
- 131.43
- 出来高
- 773
- 1日の変化
- 2.18%
- 1ヶ月の変化
- 3.90%
- 6ヶ月の変化
- 48.53%
- 1年の変化
- 210.25%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K