WGS: GeneDx Holdings Corp - Class A

130.71 USD 2.79 (2.18%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WGSの今日の為替レートは、2.18%変化しました。日中、通貨は1あたり128.36の安値と131.43の高値で取引されました。

GeneDx Holdings Corp - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
128.36 131.43
1年のレンジ
40.40 136.00
以前の終値
127.92
始値
129.51
買値
130.71
買値
131.01
安値
128.36
高値
131.43
出来高
773
1日の変化
2.18%
1ヶ月の変化
3.90%
6ヶ月の変化
48.53%
1年の変化
210.25%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K