WGS: GeneDx Holdings Corp - Class A
121.32 USD 0.72 (0.59%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WGS за сегодня изменился на -0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 118.27, а максимальная — 123.93.
Следите за динамикой GeneDx Holdings Corp - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
118.27 123.93
Годовой диапазон
40.40 136.00
- Предыдущее закрытие
- 122.04
- Open
- 121.12
- Bid
- 121.32
- Ask
- 121.62
- Low
- 118.27
- High
- 123.93
- Объем
- 1.691 K
- Дневное изменение
- -0.59%
- Месячное изменение
- -3.56%
- 6-месячное изменение
- 37.86%
- Годовое изменение
- 187.97%
