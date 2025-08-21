KurseKategorien
WGS: GeneDx Holdings Corp - Class A

130.71 USD 2.79 (2.18%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WGS hat sich für heute um 2.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 128.36 bis zu einem Hoch von 131.43 gehandelt.

Verfolgen Sie die GeneDx Holdings Corp - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
128.36 131.43
Jahresspanne
40.40 136.00
Vorheriger Schlusskurs
127.92
Eröffnung
129.51
Bid
130.71
Ask
131.01
Tief
128.36
Hoch
131.43
Volumen
773
Tagesänderung
2.18%
Monatsänderung
3.90%
6-Monatsänderung
48.53%
Jahresänderung
210.25%
