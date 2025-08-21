Währungen / WGS
WGS: GeneDx Holdings Corp - Class A
130.71 USD 2.79 (2.18%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WGS hat sich für heute um 2.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 128.36 bis zu einem Hoch von 131.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die GeneDx Holdings Corp - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
WGS News
Tagesspanne
128.36 131.43
Jahresspanne
40.40 136.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 127.92
- Eröffnung
- 129.51
- Bid
- 130.71
- Ask
- 131.01
- Tief
- 128.36
- Hoch
- 131.43
- Volumen
- 773
- Tagesänderung
- 2.18%
- Monatsänderung
- 3.90%
- 6-Monatsänderung
- 48.53%
- Jahresänderung
- 210.25%
