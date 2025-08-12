Divisas / WGS
WGS: GeneDx Holdings Corp - Class A
127.92 USD 6.60 (5.44%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WGS de hoy ha cambiado un 5.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 121.53, mientras que el máximo ha alcanzado 129.47.
Siga la dinámica de la pareja de divisas GeneDx Holdings Corp - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
121.53 129.47
Rango anual
40.40 136.00
- Cierres anteriores
- 121.32
- Open
- 121.70
- Bid
- 127.92
- Ask
- 128.22
- Low
- 121.53
- High
- 129.47
- Volumen
- 1.084 K
- Cambio diario
- 5.44%
- Cambio mensual
- 1.69%
- Cambio a 6 meses
- 45.36%
- Cambio anual
- 203.63%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B