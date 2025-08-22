FiyatlarBölümler
WGS: GeneDx Holdings Corp - Class A

129.61 USD 1.10 (0.84%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WGS fiyatı bugün -0.84% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 127.32 ve Yüksek fiyatı olarak 132.01 aralığında işlem gördü.

GeneDx Holdings Corp - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
127.32 132.01
Yıllık aralık
40.40 136.00
Önceki kapanış
130.71
Açılış
130.53
Satış
129.61
Alış
129.91
Düşük
127.32
Yüksek
132.01
Hacim
983
Günlük değişim
-0.84%
Aylık değişim
3.03%
6 aylık değişim
47.28%
Yıllık değişim
207.64%
21 Eylül, Pazar