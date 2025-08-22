Dövizler / WGS
WGS: GeneDx Holdings Corp - Class A
129.61 USD 1.10 (0.84%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WGS fiyatı bugün -0.84% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 127.32 ve Yüksek fiyatı olarak 132.01 aralığında işlem gördü.
GeneDx Holdings Corp - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
WGS haberleri
- Feeley, GeneDx Holdings CFO’su, 453 bin dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- GeneDx CEO’su Stueland 1,27 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- GeneDx Holdings yönetim kuruluna Thomas Fuchs’u ekleyerek üye sayısını sekize çıkardı
- Piper Sandler, GeneDx için hedef fiyatı 120 dolardan 140 dolara yükseltti
Günlük aralık
127.32 132.01
Yıllık aralık
40.40 136.00
- Önceki kapanış
- 130.71
- Açılış
- 130.53
- Satış
- 129.61
- Alış
- 129.91
- Düşük
- 127.32
- Yüksek
- 132.01
- Hacim
- 983
- Günlük değişim
- -0.84%
- Aylık değişim
- 3.03%
- 6 aylık değişim
- 47.28%
- Yıllık değişim
- 207.64%
21 Eylül, Pazar