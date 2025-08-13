Moedas / WGS
WGS: GeneDx Holdings Corp - Class A
130.31 USD 2.39 (1.87%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WGS para hoje mudou para 1.87%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 128.51 e o mais alto foi 131.43.
Veja a dinâmica do par de moedas GeneDx Holdings Corp - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
128.51 131.43
Faixa anual
40.40 136.00
- Fechamento anterior
- 127.92
- Open
- 129.51
- Bid
- 130.31
- Ask
- 130.61
- Low
- 128.51
- High
- 131.43
- Volume
- 206
- Mudança diária
- 1.87%
- Mudança mensal
- 3.59%
- Mudança de 6 meses
- 48.08%
- Mudança anual
- 209.30%
