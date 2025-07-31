通貨 / TER
TER: Teradyne Inc
118.82 USD 4.50 (3.94%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TERの今日の為替レートは、3.94%変化しました。日中、通貨は1あたり115.09の安値と119.52の高値で取引されました。
Teradyne Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TER News
1日のレンジ
115.09 119.52
1年のレンジ
65.77 144.16
- 以前の終値
- 114.32
- 始値
- 117.73
- 買値
- 118.82
- 買値
- 119.12
- 安値
- 115.09
- 高値
- 119.52
- 出来高
- 9.128 K
- 1日の変化
- 3.94%
- 1ヶ月の変化
- 2.10%
- 6ヶ月の変化
- 44.44%
- 1年の変化
- -10.46%
