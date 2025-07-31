クォートセクション
TER: Teradyne Inc

118.82 USD 4.50 (3.94%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TERの今日の為替レートは、3.94%変化しました。日中、通貨は1あたり115.09の安値と119.52の高値で取引されました。

Teradyne Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
115.09 119.52
1年のレンジ
65.77 144.16
以前の終値
114.32
始値
117.73
買値
118.82
買値
119.12
安値
115.09
高値
119.52
出来高
9.128 K
1日の変化
3.94%
1ヶ月の変化
2.10%
6ヶ月の変化
44.44%
1年の変化
-10.46%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K