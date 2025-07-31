Dövizler / TER
TER: Teradyne Inc
119.85 USD 1.03 (0.87%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TER fiyatı bugün 0.87% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 117.54 ve Yüksek fiyatı olarak 120.60 aralığında işlem gördü.
Teradyne Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
117.54 120.60
Yıllık aralık
65.77 144.16
- Önceki kapanış
- 118.82
- Açılış
- 119.50
- Satış
- 119.85
- Alış
- 120.15
- Düşük
- 117.54
- Yüksek
- 120.60
- Hacim
- 6.672 K
- Günlük değişim
- 0.87%
- Aylık değişim
- 2.98%
- 6 aylık değişim
- 45.70%
- Yıllık değişim
- -9.68%
21 Eylül, Pazar