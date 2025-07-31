FiyatlarBölümler
TER: Teradyne Inc

119.85 USD 1.03 (0.87%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TER fiyatı bugün 0.87% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 117.54 ve Yüksek fiyatı olarak 120.60 aralığında işlem gördü.

Teradyne Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
117.54 120.60
Yıllık aralık
65.77 144.16
Önceki kapanış
118.82
Açılış
119.50
Satış
119.85
Alış
120.15
Düşük
117.54
Yüksek
120.60
Hacim
6.672 K
Günlük değişim
0.87%
Aylık değişim
2.98%
6 aylık değişim
45.70%
Yıllık değişim
-9.68%
