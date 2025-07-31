통화 / TER
TER: Teradyne Inc
119.85 USD 1.03 (0.87%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TER 환율이 오늘 0.87%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 117.54이고 고가는 120.60이었습니다.
Teradyne Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
TER News
일일 변동 비율
117.54 120.60
년간 변동
65.77 144.16
- 이전 종가
- 118.82
- 시가
- 119.50
- Bid
- 119.85
- Ask
- 120.15
- 저가
- 117.54
- 고가
- 120.60
- 볼륨
- 6.672 K
- 일일 변동
- 0.87%
- 월 변동
- 2.98%
- 6개월 변동
- 45.70%
- 년간 변동율
- -9.68%
