TER: Teradyne Inc
118.82 USD 4.50 (3.94%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TER hat sich für heute um 3.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 115.09 bis zu einem Hoch von 119.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Teradyne Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TER News
Tagesspanne
115.09 119.52
Jahresspanne
65.77 144.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 114.32
- Eröffnung
- 117.73
- Bid
- 118.82
- Ask
- 119.12
- Tief
- 115.09
- Hoch
- 119.52
- Volumen
- 9.128 K
- Tagesänderung
- 3.94%
- Monatsänderung
- 2.10%
- 6-Monatsänderung
- 44.44%
- Jahresänderung
- -10.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K