Divisas / TER
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TER: Teradyne Inc
114.32 USD 0.39 (0.34%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TER de hoy ha cambiado un 0.34%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 112.87, mientras que el máximo ha alcanzado 116.33.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Teradyne Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TER News
- Teradyne (TER) Laps the Stock Market: Here's Why
- 7 No-Brainer Robotics Stocks to Buy Right Now
- Should You Buy, Sell or Hold ADI Stock After a 17.2% YTD Rise?
- Teradyne (TER) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- Teradyne, Inc. (TER) Presents at Goldman Sachs Communicopia + Technology Conference
- BMNR, BLSH: Cathie Wood Bets $23M on Crypto Stocks, Trims Stakes in Roku, DraftKings, and Teradyne - TipRanks.com
- Teradyne (TER) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
- Teradyne names Hathout as president of robotics group
- Teradyne (TER) Up 8.7% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- This ETF Could Be the Easiest Way to Own the Future of AI
- Teradyne announces $0.12 quarterly dividend payable in September
- Teradyne stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- ARKQ Is My AI Infrastructure Play, And It’s Delivering (BATS:ARKQ)
- Advantest Is The Best Bargain In AI (OTCMKTS:ATEYY)
- Why Teradyne (TER) International Revenue Trends Deserve Your Attention
- Differentiation Matters As Moat Stocks Lead In July
- Tracking Cathie Wood’s ARK Invest 13F Portfolio – Q2 2025 Update (BATS:ARKK)
- Rockwell Automation Q3 Earnings Beat Estimates, Sales Increase Y/Y
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio with AMD and NVDA stock buys
- Reddit, Wingstop, And Generac Are Among Top 10 Large Cap Gainers Last Week (July 28-August 1): Are The Others In Your Portfolio? - Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), AppFolio (NASDAQ:APPF)
- Three Stocks to Consider Today
- What Moved Markets This Week (NASDAQ:META)
- This Microsoft Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Thursday - Microsoft (NASDAQ:MSFT), eBay (NASDAQ:EBAY)
- Teradyne upgraded by Morgan Stanley on Nvidia optimism
Rango diario
112.87 116.33
Rango anual
65.77 144.16
- Cierres anteriores
- 113.93
- Open
- 113.75
- Bid
- 114.32
- Ask
- 114.62
- Low
- 112.87
- High
- 116.33
- Volumen
- 6.588 K
- Cambio diario
- 0.34%
- Cambio mensual
- -1.77%
- Cambio a 6 meses
- 38.97%
- Cambio anual
- -13.85%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B