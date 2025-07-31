Devises / TER
TER: Teradyne Inc
119.85 USD 1.03 (0.87%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TER a changé de 0.87% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 117.54 et à un maximum de 120.60.
Suivez la dynamique Teradyne Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
TER Nouvelles
Range quotidien
117.54 120.60
Range Annuel
65.77 144.16
- Clôture Précédente
- 118.82
- Ouverture
- 119.50
- Bid
- 119.85
- Ask
- 120.15
- Plus Bas
- 117.54
- Plus Haut
- 120.60
- Volume
- 6.672 K
- Changement quotidien
- 0.87%
- Changement Mensuel
- 2.98%
- Changement à 6 Mois
- 45.70%
- Changement Annuel
- -9.68%
