货币 / TER
TER: Teradyne Inc
113.93 USD 0.14 (0.12%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TER汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点113.42和高点115.61进行交易。
关注Teradyne Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
113.42 115.61
年范围
65.77 144.16
- 前一天收盘价
- 114.07
- 开盘价
- 114.30
- 卖价
- 113.93
- 买价
- 114.23
- 最低价
- 113.42
- 最高价
- 115.61
- 交易量
- 6.388 K
- 日变化
- -0.12%
- 月变化
- -2.11%
- 6个月变化
- 38.50%
- 年变化
- -14.14%
