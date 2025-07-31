Валюты / TER
TER: Teradyne Inc
113.93 USD 0.14 (0.12%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TER за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 113.42, а максимальная — 115.61.
Следите за динамикой Teradyne Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TER
- Teradyne (TER) Laps the Stock Market: Here's Why
- 7 No-Brainer Robotics Stocks to Buy Right Now
- Should You Buy, Sell or Hold ADI Stock After a 17.2% YTD Rise?
- Teradyne (TER) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- Teradyne, Inc. (TER) Presents at Goldman Sachs Communicopia + Technology Conference
- BMNR, BLSH: Cathie Wood Bets $23M on Crypto Stocks, Trims Stakes in Roku, DraftKings, and Teradyne - TipRanks.com
- Teradyne (TER) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
- Teradyne names Hathout as president of robotics group
- Teradyne (TER) Up 8.7% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- This ETF Could Be the Easiest Way to Own the Future of AI
- Teradyne announces $0.12 quarterly dividend payable in September
- Teradyne stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- ARKQ Is My AI Infrastructure Play, And It’s Delivering (BATS:ARKQ)
- Advantest Is The Best Bargain In AI (OTCMKTS:ATEYY)
- Why Teradyne (TER) International Revenue Trends Deserve Your Attention
- Differentiation Matters As Moat Stocks Lead In July
- Tracking Cathie Wood’s ARK Invest 13F Portfolio – Q2 2025 Update (BATS:ARKK)
- Rockwell Automation Q3 Earnings Beat Estimates, Sales Increase Y/Y
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio with AMD and NVDA stock buys
- Reddit, Wingstop, And Generac Are Among Top 10 Large Cap Gainers Last Week (July 28-August 1): Are The Others In Your Portfolio? - Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), AppFolio (NASDAQ:APPF)
- Three Stocks to Consider Today
- What Moved Markets This Week (NASDAQ:META)
- This Microsoft Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Thursday - Microsoft (NASDAQ:MSFT), eBay (NASDAQ:EBAY)
- Teradyne upgraded by Morgan Stanley on Nvidia optimism
Дневной диапазон
113.42 115.61
Годовой диапазон
65.77 144.16
- Предыдущее закрытие
- 114.07
- Open
- 114.30
- Bid
- 113.93
- Ask
- 114.23
- Low
- 113.42
- High
- 115.61
- Объем
- 6.388 K
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- -2.11%
- 6-месячное изменение
- 38.50%
- Годовое изменение
- -14.14%
