通貨 / SXT
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SXT: Sensient Technologies Corporation
103.17 USD 2.28 (2.26%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SXTの今日の為替レートは、2.26%変化しました。日中、通貨は1あたり100.47の安値と103.90の高値で取引されました。
Sensient Technologies Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SXT News
- Sensient Technologies stock hits all-time high at 121.53 USD
- Sensient Technologies stock hits all-time high at 114.84 USD
- Janus Henderson Venture Fund Q2 2025 Commentary
- Earnings call transcript: Sensient Technologies Q2 2025 revenue miss
- Sensient Posts 22% Profit Gain in Q2
- Sensient Technologies Q2 2025 slides: EPS jumps 20.8% as color segment shines
- Sensient Technologies stock hits all-time high at 111.16 USD
- Top 2 Materials Stocks That May Fall Off A Cliff This Month - Ramaco Resources (NASDAQ:METC), Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- Sensient Technologies reports in-line Q2 earnings, revenue up 2.7%
- Sensient Technologies earnings matched, revenue fell short of estimates
- Sensient Technologies declares $0.41 quarterly dividend
- Charter, HCA, Aon lead earnings reports for Friday
- Sensient Technologies stock hits all-time high at 108.23 USD
- Sensient Technologies increases receivables facility to $105 million and extends program
- Sensient Technologies stock hits 52-week high at 101.21 USD
- Sensient Technologies stock hits 52-week high at $98.28
- Top 2 Materials Stocks That May Fall Off A Cliff This Quarter - Compass Minerals Intl (NYSE:CMP), Sensient Technologies (NYSE:SXT)
- Stride To Rally Around 10%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Biohaven (NYSE:BHVN), Banzai International (NASDAQ:BNZI)
- Sensient Technologies Stock (SXT) Surges 21% as Natural Food Coloring Demand Accelerates - TipRanks.com
- VeriSign Posts Better-Than-Expected Results, Joins Charter Communications, Sensient Technologies, Comfort Systems And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI), Cantor Equity Partners (NASDAQ:CEP)
- Sensient Technologies Corporation (SXT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Sensata stock rises following Q4 earnings beat
1日のレンジ
100.47 103.90
1年のレンジ
66.15 121.52
- 以前の終値
- 100.89
- 始値
- 101.08
- 買値
- 103.17
- 買値
- 103.47
- 安値
- 100.47
- 高値
- 103.90
- 出来高
- 847
- 1日の変化
- 2.26%
- 1ヶ月の変化
- -8.33%
- 6ヶ月の変化
- 39.83%
- 1年の変化
- 28.82%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K