SXT: Sensient Technologies Corporation

103.17 USD 2.28 (2.26%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SXTの今日の為替レートは、2.26%変化しました。日中、通貨は1あたり100.47の安値と103.90の高値で取引されました。

Sensient Technologies Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
100.47 103.90
1年のレンジ
66.15 121.52
以前の終値
100.89
始値
101.08
買値
103.17
買値
103.47
安値
100.47
高値
103.90
出来高
847
1日の変化
2.26%
1ヶ月の変化
-8.33%
6ヶ月の変化
39.83%
1年の変化
28.82%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K