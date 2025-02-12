시세섹션
통화 / SXT
주식로 돌아가기

SXT: Sensient Technologies Corporation

102.82 USD 0.35 (0.34%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SXT 환율이 오늘 -0.34%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 102.37이고 고가는 104.24이었습니다.

Sensient Technologies Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SXT News

일일 변동 비율
102.37 104.24
년간 변동
66.15 121.52
이전 종가
103.17
시가
103.78
Bid
102.82
Ask
103.12
저가
102.37
고가
104.24
볼륨
796
일일 변동
-0.34%
월 변동
-8.64%
6개월 변동
39.36%
년간 변동율
28.38%
20 9월, 토요일