CotationsSections
Devises / SXT
Retour à Actions

SXT: Sensient Technologies Corporation

102.82 USD 0.35 (0.34%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SXT a changé de -0.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 102.37 et à un maximum de 104.24.

Suivez la dynamique Sensient Technologies Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SXT Nouvelles

Range quotidien
102.37 104.24
Range Annuel
66.15 121.52
Clôture Précédente
103.17
Ouverture
103.78
Bid
102.82
Ask
103.12
Plus Bas
102.37
Plus Haut
104.24
Volume
796
Changement quotidien
-0.34%
Changement Mensuel
-8.64%
Changement à 6 Mois
39.36%
Changement Annuel
28.38%
20 septembre, samedi