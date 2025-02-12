Währungen / SXT
SXT: Sensient Technologies Corporation
103.17 USD 2.28 (2.26%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SXT hat sich für heute um 2.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 100.47 bis zu einem Hoch von 103.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sensient Technologies Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
100.47 103.90
Jahresspanne
66.15 121.52
- Vorheriger Schlusskurs
- 100.89
- Eröffnung
- 101.08
- Bid
- 103.17
- Ask
- 103.47
- Tief
- 100.47
- Hoch
- 103.90
- Volumen
- 847
- Tagesänderung
- 2.26%
- Monatsänderung
- -8.33%
- 6-Monatsänderung
- 39.83%
- Jahresänderung
- 28.82%
