SXT: Sensient Technologies Corporation

103.17 USD 2.28 (2.26%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SXT hat sich für heute um 2.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 100.47 bis zu einem Hoch von 103.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sensient Technologies Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
100.47 103.90
Jahresspanne
66.15 121.52
Vorheriger Schlusskurs
100.89
Eröffnung
101.08
Bid
103.17
Ask
103.47
Tief
100.47
Hoch
103.90
Volumen
847
Tagesänderung
2.26%
Monatsänderung
-8.33%
6-Monatsänderung
39.83%
Jahresänderung
28.82%
