SXT: Sensient Technologies Corporation

100.90 USD 2.08 (2.02%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SXT за сегодня изменился на -2.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.34, а максимальная — 103.27.

Следите за динамикой Sensient Technologies Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
100.34 103.27
Годовой диапазон
66.15 121.52
Предыдущее закрытие
102.98
Open
103.27
Bid
100.90
Ask
101.20
Low
100.34
High
103.27
Объем
805
Дневное изменение
-2.02%
Месячное изменение
-10.34%
6-месячное изменение
36.76%
Годовое изменение
25.98%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.