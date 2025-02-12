Валюты / SXT
SXT: Sensient Technologies Corporation
100.90 USD 2.08 (2.02%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SXT за сегодня изменился на -2.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.34, а максимальная — 103.27.
Следите за динамикой Sensient Technologies Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SXT
- Sensient Technologies stock hits all-time high at 121.53 USD
- Sensient Technologies stock hits all-time high at 114.84 USD
- Janus Henderson Venture Fund Q2 2025 Commentary
- Earnings call transcript: Sensient Technologies Q2 2025 revenue miss
- Sensient Posts 22% Profit Gain in Q2
- Sensient Technologies Q2 2025 slides: EPS jumps 20.8% as color segment shines
- Sensient Technologies stock hits all-time high at 111.16 USD
- Top 2 Materials Stocks That May Fall Off A Cliff This Month - Ramaco Resources (NASDAQ:METC), Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- Sensient Technologies reports in-line Q2 earnings, revenue up 2.7%
- Sensient Technologies earnings matched, revenue fell short of estimates
- Sensient Technologies declares $0.41 quarterly dividend
- Charter, HCA, Aon lead earnings reports for Friday
- Sensient Technologies stock hits all-time high at 108.23 USD
- Sensient Technologies increases receivables facility to $105 million and extends program
- Sensient Technologies stock hits 52-week high at 101.21 USD
- Sensient Technologies stock hits 52-week high at $98.28
- Top 2 Materials Stocks That May Fall Off A Cliff This Quarter - Compass Minerals Intl (NYSE:CMP), Sensient Technologies (NYSE:SXT)
- Stride To Rally Around 10%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Biohaven (NYSE:BHVN), Banzai International (NASDAQ:BNZI)
- Sensient Technologies Stock (SXT) Surges 21% as Natural Food Coloring Demand Accelerates - TipRanks.com
- VeriSign Posts Better-Than-Expected Results, Joins Charter Communications, Sensient Technologies, Comfort Systems And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI), Cantor Equity Partners (NASDAQ:CEP)
- Sensient Technologies Corporation (SXT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Sensata stock rises following Q4 earnings beat
Дневной диапазон
100.34 103.27
Годовой диапазон
66.15 121.52
- Предыдущее закрытие
- 102.98
- Open
- 103.27
- Bid
- 100.90
- Ask
- 101.20
- Low
- 100.34
- High
- 103.27
- Объем
- 805
- Дневное изменение
- -2.02%
- Месячное изменение
- -10.34%
- 6-месячное изменение
- 36.76%
- Годовое изменение
- 25.98%
