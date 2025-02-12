FiyatlarBölümler
SXT: Sensient Technologies Corporation

102.82 USD 0.35 (0.34%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SXT fiyatı bugün -0.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 102.37 ve Yüksek fiyatı olarak 104.24 aralığında işlem gördü.

Sensient Technologies Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
102.37 104.24
Yıllık aralık
66.15 121.52
Önceki kapanış
103.17
Açılış
103.78
Satış
102.82
Alış
103.12
Düşük
102.37
Yüksek
104.24
Hacim
796
Günlük değişim
-0.34%
Aylık değişim
-8.64%
6 aylık değişim
39.36%
Yıllık değişim
28.38%
21 Eylül, Pazar