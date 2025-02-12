货币 / SXT
SXT: Sensient Technologies Corporation
101.39 USD 0.49 (0.49%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SXT汇率已更改0.49%。当日，交易品种以低点100.83和高点101.74进行交易。
关注Sensient Technologies Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SXT新闻
- Sensient Technologies stock hits all-time high at 121.53 USD
- Sensient Technologies stock hits all-time high at 114.84 USD
- Janus Henderson Venture Fund Q2 2025 Commentary
- Earnings call transcript: Sensient Technologies Q2 2025 revenue miss
- Sensient Posts 22% Profit Gain in Q2
- Sensient Technologies Q2 2025 slides: EPS jumps 20.8% as color segment shines
- Sensient Technologies stock hits all-time high at 111.16 USD
- Top 2 Materials Stocks That May Fall Off A Cliff This Month - Ramaco Resources (NASDAQ:METC), Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- Sensient Technologies reports in-line Q2 earnings, revenue up 2.7%
- Sensient Technologies earnings matched, revenue fell short of estimates
- Sensient Technologies declares $0.41 quarterly dividend
- Charter, HCA, Aon lead earnings reports for Friday
- Sensient Technologies stock hits all-time high at 108.23 USD
- Sensient Technologies increases receivables facility to $105 million and extends program
- Sensient Technologies stock hits 52-week high at 101.21 USD
- Sensient Technologies stock hits 52-week high at $98.28
- Top 2 Materials Stocks That May Fall Off A Cliff This Quarter - Compass Minerals Intl (NYSE:CMP), Sensient Technologies (NYSE:SXT)
- Stride To Rally Around 10%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Biohaven (NYSE:BHVN), Banzai International (NASDAQ:BNZI)
- Sensient Technologies Stock (SXT) Surges 21% as Natural Food Coloring Demand Accelerates - TipRanks.com
- VeriSign Posts Better-Than-Expected Results, Joins Charter Communications, Sensient Technologies, Comfort Systems And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI), Cantor Equity Partners (NASDAQ:CEP)
- Sensient Technologies Corporation (SXT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Sensata stock rises following Q4 earnings beat
日范围
100.83 101.74
年范围
66.15 121.52
- 前一天收盘价
- 100.90
- 开盘价
- 101.44
- 卖价
- 101.39
- 买价
- 101.69
- 最低价
- 100.83
- 最高价
- 101.74
- 交易量
- 131
- 日变化
- 0.49%
- 月变化
- -9.91%
- 6个月变化
- 37.42%
- 年变化
- 26.60%
