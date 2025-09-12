通貨 / SMCI
SMCI: Super Micro Computer Inc
45.94 USD 1.04 (2.32%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SMCIの今日の為替レートは、2.32%変化しました。日中、通貨は1あたり44.54の安値と46.33の高値で取引されました。
Super Micro Computer Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SMCI News
- Why Supermicro Still Isn't A Buy Despite Its Sharp Post-Earnings Dip
- Opinion: ‘This Fed has its head in the sand’ — but at least now we know where to invest
- 本日終了するセールで最大50%オフのInvestingProを手に入れるラストチャンス
- Super Micro Computer Has A Problem (NASDAQ:SMCI)
- SMCI, AAPL, or DELL: Bernstein Picks the Top AI Hardware Stocks - TipRanks.com
- Super Micro Computer: Margin Is Its Achilles' Heel, But Another Problem Is Emerging
- Will SMCI's DCBBS Push Spark Growth in its Data Center Business?
- バーンスタイン・ソシエテ・ジェネラル、Super Microの株式をマーケットパフォーム評価で開始
- Super Micro Computer: The Hidden AI Factory Powering The Data Center Race (NASDAQ:SMCI)
- SMCI vs. HPE: Which Stock Has an Edge in the Server Space?
- Company News for Sep 15, 2025
- Here is What to Know Beyond Why Super Micro Computer, Inc. (SMCI) is a Trending Stock
- 期間限定：InvestingProサブスクリプションを月額9ドル未満で入手
- Super Micro Computer: Accounting Concerns Create Volatility, But AI Growth Story Is Intact
- 3 Top Artificial Intelligence Stocks to Buy in September
- Supermicro Just Landed a Massive AI Opportunity
- Super Micro Computer: The AI Comeback Story Of 2025 Has Just Begun (NASDAQ:SMCI)
- This Was the Top-Performing Stock in the S&P 500 in August 2025
- Sell Super Micro Computer Stock At Your Own Risk (Rating Upgrade) (NASDAQ:SMCI)
- アドビ、Super Micro、Warner Bros Discoveryが時間外取引で上昇、RHは下落
1日のレンジ
44.54 46.33
1年のレンジ
17.25 66.35
- 以前の終値
- 44.90
- 始値
- 45.47
- 買値
- 45.94
- 買値
- 46.24
- 安値
- 44.54
- 高値
- 46.33
- 出来高
- 48.795 K
- 1日の変化
- 2.32%
- 1ヶ月の変化
- 14.85%
- 6ヶ月の変化
- 34.13%
- 1年の変化
- 9.85%
