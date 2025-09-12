クォートセクション
SMCI: Super Micro Computer Inc

45.94 USD 1.04 (2.32%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SMCIの今日の為替レートは、2.32%変化しました。日中、通貨は1あたり44.54の安値と46.33の高値で取引されました。

Super Micro Computer Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
44.54 46.33
1年のレンジ
17.25 66.35
以前の終値
44.90
始値
45.47
買値
45.94
買値
46.24
安値
44.54
高値
46.33
出来高
48.795 K
1日の変化
2.32%
1ヶ月の変化
14.85%
6ヶ月の変化
34.13%
1年の変化
9.85%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K