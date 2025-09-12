KurseKategorien
SMCI: Super Micro Computer Inc

45.94 USD 1.04 (2.32%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SMCI hat sich für heute um 2.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.54 bis zu einem Hoch von 46.33 gehandelt.

Verfolgen Sie die Super Micro Computer Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
44.54 46.33
Jahresspanne
17.25 66.35
Vorheriger Schlusskurs
44.90
Eröffnung
45.47
Bid
45.94
Ask
46.24
Tief
44.54
Hoch
46.33
Volumen
48.795 K
Tagesänderung
2.32%
Monatsänderung
14.85%
6-Monatsänderung
34.13%
Jahresänderung
9.85%
