SMCI: Super Micro Computer Inc
45.94 USD 1.04 (2.32%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SMCI hat sich für heute um 2.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.54 bis zu einem Hoch von 46.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die Super Micro Computer Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
44.54 46.33
Jahresspanne
17.25 66.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 44.90
- Eröffnung
- 45.47
- Bid
- 45.94
- Ask
- 46.24
- Tief
- 44.54
- Hoch
- 46.33
- Volumen
- 48.795 K
- Tagesänderung
- 2.32%
- Monatsänderung
- 14.85%
- 6-Monatsänderung
- 34.13%
- Jahresänderung
- 9.85%
