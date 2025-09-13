FiyatlarBölümler
SMCI
SMCI: Super Micro Computer Inc

45.81 USD 0.13 (0.28%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SMCI fiyatı bugün -0.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 45.45 ve Yüksek fiyatı olarak 46.52 aralığında işlem gördü.

Super Micro Computer Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
45.45 46.52
Yıllık aralık
17.25 66.35
Önceki kapanış
45.94
Açılış
46.00
Satış
45.81
Alış
46.11
Düşük
45.45
Yüksek
46.52
Hacim
42.224 K
Günlük değişim
-0.28%
Aylık değişim
14.53%
6 aylık değişim
33.75%
Yıllık değişim
9.54%
