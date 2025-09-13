Dövizler / SMCI
SMCI: Super Micro Computer Inc
45.81 USD 0.13 (0.28%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SMCI fiyatı bugün -0.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 45.45 ve Yüksek fiyatı olarak 46.52 aralığında işlem gördü.
Super Micro Computer Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SMCI haberleri
- Should Investors Buy Super Micro Stock Right Now?
- VRT's Robust Portfolio Fuels Revenue Growth: A Sign of More Upside?
- OpenAI yedek sunucular için 100 milyar dolar harcamayı planlıyor, The Information bildirdi
- Why Supermicro Still Isn't A Buy Despite Its Sharp Post-Earnings Dip
- Opinion: ‘This Fed has its head in the sand’ — but at least now we know where to invest
- SON SAATLER: İndirim bugün sona ermeden InvestingPro’yu %50’ye varan indirimle edinin
- Super Micro Computer Has A Problem (NASDAQ:SMCI)
- SMCI, AAPL, or DELL: Bernstein Picks the Top AI Hardware Stocks - TipRanks.com
- Super Micro Computer: Margin Is Its Achilles' Heel, But Another Problem Is Emerging
- Will SMCI's DCBBS Push Spark Growth in its Data Center Business?
- Bernstein SocGen, Super Micro Computer hissesini Piyasa Performansı notuyla takibe aldı
- Super Micro Computer: The Hidden AI Factory Powering The Data Center Race (NASDAQ:SMCI)
- SMCI vs. HPE: Which Stock Has an Edge in the Server Space?
- Company News for Sep 15, 2025
- Here is What to Know Beyond Why Super Micro Computer, Inc. (SMCI) is a Trending Stock
- Sınırlı süre için InvestingPro aboneliğinizi ayda 9 dolardan DAHA AZ bir ücretle edinin
- Super Micro Computer: Accounting Concerns Create Volatility, But AI Growth Story Is Intact
- 3 Top Artificial Intelligence Stocks to Buy in September
- Supermicro Just Landed a Massive AI Opportunity
Günlük aralık
45.45 46.52
Yıllık aralık
17.25 66.35
- Önceki kapanış
- 45.94
- Açılış
- 46.00
- Satış
- 45.81
- Alış
- 46.11
- Düşük
- 45.45
- Yüksek
- 46.52
- Hacim
- 42.224 K
- Günlük değişim
- -0.28%
- Aylık değişim
- 14.53%
- 6 aylık değişim
- 33.75%
- Yıllık değişim
- 9.54%
21 Eylül, Pazar