통화 / SMCI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SMCI: Super Micro Computer Inc
45.81 USD 0.13 (0.28%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SMCI 환율이 오늘 -0.28%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 45.45이고 고가는 46.52이었습니다.
Super Micro Computer Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMCI News
- VRT's Robust Portfolio Fuels Revenue Growth: A Sign of More Upside?
- OpenAI, 백업 서버에 1,000억 달러 지출 계획 중이라고 The Information 보도
- OpenAI projects $100 billion spend on backup servers, The Information reports
- Why Supermicro Still Isn't A Buy Despite Its Sharp Post-Earnings Dip
- Opinion: ‘This Fed has its head in the sand’ — but at least now we know where to invest
- 마지막 시간: 오늘 세일이 종료되기 전 InvestingPro 최대 50% 할인 받으세요
- FINAL HOURS: Get InvestingPro for up to 50% OFF before the sale ends today
- Super Micro Computer Has A Problem (NASDAQ:SMCI)
- SMCI, AAPL, or DELL: Bernstein Picks the Top AI Hardware Stocks - TipRanks.com
- Super Micro Computer: Margin Is Its Achilles' Heel, But Another Problem Is Emerging
- Will SMCI's DCBBS Push Spark Growth in its Data Center Business?
- Super Micro, Bernstein SocGen ’Market Perform’ 등급 개시
- Bernstein SocGen initiates Super Micro Computer stock with Market Perform rating
- Super Micro Computer: The Hidden AI Factory Powering The Data Center Race (NASDAQ:SMCI)
- SMCI vs. HPE: Which Stock Has an Edge in the Server Space?
- Company News for Sep 15, 2025
- Here is What to Know Beyond Why Super Micro Computer, Inc. (SMCI) is a Trending Stock
- 한정 기간 동안 InvestingPro 구독을 월 $9 미만으로 확보하세요
- Secure your InvestingPro subscription for LESS than $9 month for limited time only
- Super Micro Computer: Accounting Concerns Create Volatility, But AI Growth Story Is Intact
- 3 Top Artificial Intelligence Stocks to Buy in September
- Supermicro Just Landed a Massive AI Opportunity
- 슈퍼마이크로 주식, 누구도 주목하지 않는 AI 승자일까?
- Super Micro Computer: The AI Comeback Story Of 2025 Has Just Begun (NASDAQ:SMCI)
일일 변동 비율
45.45 46.52
년간 변동
17.25 66.35
- 이전 종가
- 45.94
- 시가
- 46.00
- Bid
- 45.81
- Ask
- 46.11
- 저가
- 45.45
- 고가
- 46.52
- 볼륨
- 42.224 K
- 일일 변동
- -0.28%
- 월 변동
- 14.53%
- 6개월 변동
- 33.75%
- 년간 변동율
- 9.54%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K