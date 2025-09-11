КотировкиРазделы
Валюты / SMCI
SMCI: Super Micro Computer Inc

44.91 USD 0.47 (1.04%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SMCI за сегодня изменился на -1.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.50, а максимальная — 45.82.

Следите за динамикой Super Micro Computer Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
44.50 45.82
Годовой диапазон
17.25 66.35
Предыдущее закрытие
45.38
Open
45.56
Bid
44.91
Ask
45.21
Low
44.50
High
45.82
Объем
32.281 K
Дневное изменение
-1.04%
Месячное изменение
12.28%
6-месячное изменение
31.12%
Годовое изменение
7.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.