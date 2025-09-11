Валюты / SMCI
SMCI: Super Micro Computer Inc
44.91 USD 0.47 (1.04%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SMCI за сегодня изменился на -1.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.50, а максимальная — 45.82.
Следите за динамикой Super Micro Computer Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
44.50 45.82
Годовой диапазон
17.25 66.35
- Предыдущее закрытие
- 45.38
- Open
- 45.56
- Bid
- 44.91
- Ask
- 45.21
- Low
- 44.50
- High
- 45.82
- Объем
- 32.281 K
- Дневное изменение
- -1.04%
- Месячное изменение
- 12.28%
- 6-месячное изменение
- 31.12%
- Годовое изменение
- 7.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.