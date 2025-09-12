Divisas / SMCI
SMCI: Super Micro Computer Inc
44.90 USD 0.01 (0.02%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SMCI de hoy ha cambiado un -0.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 43.69, mientras que el máximo ha alcanzado 45.40.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Super Micro Computer Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
43.69 45.40
Rango anual
17.25 66.35
- Cierres anteriores
- 44.91
- Open
- 44.64
- Bid
- 44.90
- Ask
- 45.20
- Low
- 43.69
- High
- 45.40
- Volumen
- 40.724 K
- Cambio diario
- -0.02%
- Cambio mensual
- 12.25%
- Cambio a 6 meses
- 31.09%
- Cambio anual
- 7.36%
