SCLX: Scilex Holding Company
25.66 USD 0.70 (2.80%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SCLXの今日の為替レートは、2.80%変化しました。日中、通貨は1あたり24.60の安値と25.98の高値で取引されました。
Scilex Holding Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SCLX News
- Scilex subsidiary Semnur secures $20 million for pain drug development
- Scilex stock jumps after SEC declares S-4 effective for Semnur merger
- Scilex Holding amends merger agreement with Denali Capital Acquisition
- Scilex Holding Company Announces Deferral of Record Date for its Previously Announced Dividend of Preferred Stock Exchangeable for up to 10% of Scilex’s Ownership Interest in Semnur Pharmaceuticals
- Scilex announces dosing guide for gout medication GLOPERBA
- Scilex Holding Company Presented Post-Hoc Analysis of the C.L.E.A.R. Trial on Clinical Meaningfulness of Safety and Efficacy of SP-102 for the Treatment of Lumbosacral Radicular Pain (LRP) at the 27th
1日のレンジ
24.60 25.98
1年のレンジ
0.18 27.58
- 以前の終値
- 24.96
- 始値
- 25.01
- 買値
- 25.66
- 買値
- 25.96
- 安値
- 24.60
- 高値
- 25.98
- 出来高
- 208
- 1日の変化
- 2.80%
- 1ヶ月の変化
- 46.63%
- 6ヶ月の変化
- 10164.00%
- 1年の変化
- 2751.11%
