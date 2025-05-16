クォートセクション
通貨 / SCLX
SCLX: Scilex Holding Company

25.66 USD 0.70 (2.80%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SCLXの今日の為替レートは、2.80%変化しました。日中、通貨は1あたり24.60の安値と25.98の高値で取引されました。

Scilex Holding Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
24.60 25.98
1年のレンジ
0.18 27.58
以前の終値
24.96
始値
25.01
買値
25.66
買値
25.96
安値
24.60
高値
25.98
出来高
208
1日の変化
2.80%
1ヶ月の変化
46.63%
6ヶ月の変化
10164.00%
1年の変化
2751.11%
