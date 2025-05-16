Валюты / SCLX
SCLX: Scilex Holding Company
22.56 USD 3.14 (12.22%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SCLX за сегодня изменился на -12.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.45, а максимальная — 26.65.
Следите за динамикой Scilex Holding Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- Scilex subsidiary Semnur secures $20 million for pain drug development
- Scilex stock jumps after SEC declares S-4 effective for Semnur merger
- Scilex Holding amends merger agreement with Denali Capital Acquisition
- Scilex Holding Company Announces Deferral of Record Date for its Previously Announced Dividend of Preferred Stock Exchangeable for up to 10% of Scilex’s Ownership Interest in Semnur Pharmaceuticals
- Scilex announces dosing guide for gout medication GLOPERBA
- Scilex Holding Company Presented Post-Hoc Analysis of the C.L.E.A.R. Trial on Clinical Meaningfulness of Safety and Efficacy of SP-102 for the Treatment of Lumbosacral Radicular Pain (LRP) at the 27th
Дневной диапазон
22.45 26.65
Годовой диапазон
0.18 27.58
- Предыдущее закрытие
- 25.70
- Open
- 25.68
- Bid
- 22.56
- Ask
- 22.86
- Low
- 22.45
- High
- 26.65
- Объем
- 481
- Дневное изменение
- -12.22%
- Месячное изменение
- 28.91%
- 6-месячное изменение
- 8924.00%
- Годовое изменение
- 2406.67%
