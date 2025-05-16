Devises / SCLX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SCLX: Scilex Holding Company
29.08 USD 3.42 (13.33%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SCLX a changé de 13.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.00 et à un maximum de 30.52.
Suivez la dynamique Scilex Holding Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCLX Nouvelles
- Scilex subsidiary Semnur secures $20 million for pain drug development
- Scilex stock jumps after SEC declares S-4 effective for Semnur merger
- Scilex Holding amends merger agreement with Denali Capital Acquisition
- Scilex Holding Company Announces Deferral of Record Date for its Previously Announced Dividend of Preferred Stock Exchangeable for up to 10% of Scilex’s Ownership Interest in Semnur Pharmaceuticals
- Scilex announces dosing guide for gout medication GLOPERBA
- Scilex Holding Company Presented Post-Hoc Analysis of the C.L.E.A.R. Trial on Clinical Meaningfulness of Safety and Efficacy of SP-102 for the Treatment of Lumbosacral Radicular Pain (LRP) at the 27th
Range quotidien
27.00 30.52
Range Annuel
0.18 30.52
- Clôture Précédente
- 25.66
- Ouverture
- 27.00
- Bid
- 29.08
- Ask
- 29.38
- Plus Bas
- 27.00
- Plus Haut
- 30.52
- Volume
- 916
- Changement quotidien
- 13.33%
- Changement Mensuel
- 66.17%
- Changement à 6 Mois
- 11532.00%
- Changement Annuel
- 3131.11%
20 septembre, samedi