통화 / SCLX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SCLX: Scilex Holding Company
29.08 USD 3.42 (13.33%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SCLX 환율이 오늘 13.33%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 27.00이고 고가는 30.52이었습니다.
Scilex Holding Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCLX News
- Scilex subsidiary Semnur secures $20 million for pain drug development
- Scilex stock jumps after SEC declares S-4 effective for Semnur merger
- Scilex Holding amends merger agreement with Denali Capital Acquisition
- Scilex Holding Company Announces Deferral of Record Date for its Previously Announced Dividend of Preferred Stock Exchangeable for up to 10% of Scilex’s Ownership Interest in Semnur Pharmaceuticals
- Scilex announces dosing guide for gout medication GLOPERBA
- Scilex Holding Company Presented Post-Hoc Analysis of the C.L.E.A.R. Trial on Clinical Meaningfulness of Safety and Efficacy of SP-102 for the Treatment of Lumbosacral Radicular Pain (LRP) at the 27th
일일 변동 비율
27.00 30.52
년간 변동
0.18 30.52
- 이전 종가
- 25.66
- 시가
- 27.00
- Bid
- 29.08
- Ask
- 29.38
- 저가
- 27.00
- 고가
- 30.52
- 볼륨
- 916
- 일일 변동
- 13.33%
- 월 변동
- 66.17%
- 6개월 변동
- 11532.00%
- 년간 변동율
- 3131.11%
20 9월, 토요일