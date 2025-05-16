Währungen / SCLX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SCLX: Scilex Holding Company
25.66 USD 0.70 (2.80%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SCLX hat sich für heute um 2.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.60 bis zu einem Hoch von 25.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Scilex Holding Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCLX News
- Scilex subsidiary Semnur secures $20 million for pain drug development
- Scilex stock jumps after SEC declares S-4 effective for Semnur merger
- Scilex Holding amends merger agreement with Denali Capital Acquisition
- Scilex Holding Company Announces Deferral of Record Date for its Previously Announced Dividend of Preferred Stock Exchangeable for up to 10% of Scilex’s Ownership Interest in Semnur Pharmaceuticals
- Scilex announces dosing guide for gout medication GLOPERBA
- Scilex Holding Company Presented Post-Hoc Analysis of the C.L.E.A.R. Trial on Clinical Meaningfulness of Safety and Efficacy of SP-102 for the Treatment of Lumbosacral Radicular Pain (LRP) at the 27th
Tagesspanne
24.60 25.98
Jahresspanne
0.18 27.58
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.96
- Eröffnung
- 25.01
- Bid
- 25.66
- Ask
- 25.96
- Tief
- 24.60
- Hoch
- 25.98
- Volumen
- 208
- Tagesänderung
- 2.80%
- Monatsänderung
- 46.63%
- 6-Monatsänderung
- 10164.00%
- Jahresänderung
- 2751.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K