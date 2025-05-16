KurseKategorien
Währungen / SCLX
SCLX: Scilex Holding Company

25.66 USD 0.70 (2.80%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SCLX hat sich für heute um 2.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.60 bis zu einem Hoch von 25.98 gehandelt.

Verfolgen Sie die Scilex Holding Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
24.60 25.98
Jahresspanne
0.18 27.58
Vorheriger Schlusskurs
24.96
Eröffnung
25.01
Bid
25.66
Ask
25.96
Tief
24.60
Hoch
25.98
Volumen
208
Tagesänderung
2.80%
Monatsänderung
46.63%
6-Monatsänderung
10164.00%
Jahresänderung
2751.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
