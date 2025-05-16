货币 / SCLX
SCLX: Scilex Holding Company
25.69 USD 3.13 (13.87%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SCLX汇率已更改13.87%。当日，交易品种以低点22.60和高点25.87进行交易。
关注Scilex Holding Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SCLX新闻
- Scilex subsidiary Semnur secures $20 million for pain drug development
- Scilex stock jumps after SEC declares S-4 effective for Semnur merger
- Scilex Holding amends merger agreement with Denali Capital Acquisition
- Scilex Holding Company Announces Deferral of Record Date for its Previously Announced Dividend of Preferred Stock Exchangeable for up to 10% of Scilex’s Ownership Interest in Semnur Pharmaceuticals
- Scilex announces dosing guide for gout medication GLOPERBA
- Scilex Holding Company Presented Post-Hoc Analysis of the C.L.E.A.R. Trial on Clinical Meaningfulness of Safety and Efficacy of SP-102 for the Treatment of Lumbosacral Radicular Pain (LRP) at the 27th
日范围
22.60 25.87
年范围
0.18 27.58
- 前一天收盘价
- 22.56
- 开盘价
- 22.60
- 卖价
- 25.69
- 买价
- 25.99
- 最低价
- 22.60
- 最高价
- 25.87
- 交易量
- 288
- 日变化
- 13.87%
- 月变化
- 46.80%
- 6个月变化
- 10176.00%
- 年变化
- 2754.44%
