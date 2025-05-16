Dövizler / SCLX
SCLX: Scilex Holding Company
29.08 USD 3.42 (13.33%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SCLX fiyatı bugün 13.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 27.00 ve Yüksek fiyatı olarak 30.52 aralığında işlem gördü.
Scilex Holding Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
27.00 30.52
Yıllık aralık
0.18 30.52
- Önceki kapanış
- 25.66
- Açılış
- 27.00
- Satış
- 29.08
- Alış
- 29.38
- Düşük
- 27.00
- Yüksek
- 30.52
- Hacim
- 916
- Günlük değişim
- 13.33%
- Aylık değişim
- 66.17%
- 6 aylık değişim
- 11532.00%
- Yıllık değişim
- 3131.11%
21 Eylül, Pazar