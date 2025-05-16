FiyatlarBölümler
SCLX
SCLX: Scilex Holding Company

29.08 USD 3.42 (13.33%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SCLX fiyatı bugün 13.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 27.00 ve Yüksek fiyatı olarak 30.52 aralığında işlem gördü.

Scilex Holding Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

SCLX haberleri

Günlük aralık
27.00 30.52
Yıllık aralık
0.18 30.52
Önceki kapanış
25.66
Açılış
27.00
Satış
29.08
Alış
29.38
Düşük
27.00
Yüksek
30.52
Hacim
916
Günlük değişim
13.33%
Aylık değişim
66.17%
6 aylık değişim
11532.00%
Yıllık değişim
3131.11%
21 Eylül, Pazar