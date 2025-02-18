通貨 / MXF
MXF: Mexico Fund Inc (The)
19.16 USD 0.01 (0.05%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MXFの今日の為替レートは、-0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり19.12の安値と19.16の高値で取引されました。
Mexico Fund Inc (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MXF News
- メキシコ・ファンドの取締役ガルシア・クエヤル・マリア・レジーナ氏が1万3,929ドル相当の株式を購入
- Garcia Cuellar Maria Regina, director at Mexico Fund, buys $13,929 in shares
- 10 Best CEFs This Month: Average Yield Of Nearly 9% (August 2025)
- Closed-End Funds: Screening For Potential Opportunities To Kick Off H2 2025
- Mexico Fund: Still Not Very Compelling (NYSE:MXF)
- Mexico Fund files June 2025 monthly summary report with SEC
- THE MEXICO FUND, INC. ISSUES ITS 2025 SEMI-ANNUAL REPORT
- mexico fund inc. releases may 2025 investment summary report
- Mexico fund director Janez Claudia buys $14,032 in stock
- Bullish On Mexico Fund Though NAV Discount Is Likely To Persist (NYSE:MXF)
- EMF: Don't Ignore The Risks Of This Fund's Chinese Exposure (NYSE:EMF)
1日のレンジ
19.12 19.16
1年のレンジ
12.99 19.43
- 以前の終値
- 19.17
- 始値
- 19.15
- 買値
- 19.16
- 買値
- 19.46
- 安値
- 19.12
- 高値
- 19.16
- 出来高
- 10
- 1日の変化
- -0.05%
- 1ヶ月の変化
- 5.86%
- 6ヶ月の変化
- 35.50%
- 1年の変化
- 27.65%
21 9月, 日曜日