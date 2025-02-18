Валюты / MXF
MXF: Mexico Fund Inc (The)
19.16 USD 0.01 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MXF за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.12, а максимальная — 19.16.
Следите за динамикой Mexico Fund Inc (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MXF
- Директор Mexico Fund Гарсия Куэльяр Мария Регина покупает акции на $13 929
- Garcia Cuellar Maria Regina, director at Mexico Fund, buys $13,929 in shares
- 10 Best CEFs This Month: Average Yield Of Nearly 9% (August 2025)
- Closed-End Funds: Screening For Potential Opportunities To Kick Off H2 2025
- Mexico Fund: Still Not Very Compelling (NYSE:MXF)
- Mexico Fund files June 2025 monthly summary report with SEC
- THE MEXICO FUND, INC. ISSUES ITS 2025 SEMI-ANNUAL REPORT
- mexico fund inc. releases may 2025 investment summary report
- Mexico fund director Janez Claudia buys $14,032 in stock
- Bullish On Mexico Fund Though NAV Discount Is Likely To Persist (NYSE:MXF)
- EMF: Don't Ignore The Risks Of This Fund's Chinese Exposure (NYSE:EMF)
Дневной диапазон
19.12 19.16
Годовой диапазон
12.99 19.43
- Предыдущее закрытие
- 19.17
- Open
- 19.15
- Bid
- 19.16
- Ask
- 19.46
- Low
- 19.12
- High
- 19.16
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- 5.86%
- 6-месячное изменение
- 35.50%
- Годовое изменение
- 27.65%
21 сентября, воскресенье