MXF: Mexico Fund Inc (The)

19.16 USD 0.01 (0.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MXF ha avuto una variazione del -0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.12 e ad un massimo di 19.16.

Segui le dinamiche di Mexico Fund Inc (The). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
19.12 19.16
Intervallo Annuale
12.99 19.43
Chiusura Precedente
19.17
Apertura
19.15
Bid
19.16
Ask
19.46
Minimo
19.12
Massimo
19.16
Volume
10
Variazione giornaliera
-0.05%
Variazione Mensile
5.86%
Variazione Semestrale
35.50%
Variazione Annuale
27.65%
21 settembre, domenica