Valute / MXF
MXF: Mexico Fund Inc (The)
19.16 USD 0.01 (0.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MXF ha avuto una variazione del -0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.12 e ad un massimo di 19.16.
Segui le dinamiche di Mexico Fund Inc (The). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
19.12 19.16
Intervallo Annuale
12.99 19.43
- Chiusura Precedente
- 19.17
- Apertura
- 19.15
- Bid
- 19.16
- Ask
- 19.46
- Minimo
- 19.12
- Massimo
- 19.16
- Volume
- 10
- Variazione giornaliera
- -0.05%
- Variazione Mensile
- 5.86%
- Variazione Semestrale
- 35.50%
- Variazione Annuale
- 27.65%
21 settembre, domenica