통화 / MXF
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MXF: Mexico Fund Inc (The)
19.16 USD 0.01 (0.05%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MXF 환율이 오늘 -0.05%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.12이고 고가는 19.16이었습니다.
Mexico Fund Inc (The) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MXF News
- 멕시코 펀드 이사, Garcia Cuellar Maria Regina, 주식 13,929달러 매수
- Garcia Cuellar Maria Regina, director at Mexico Fund, buys $13,929 in shares
- 10 Best CEFs This Month: Average Yield Of Nearly 9% (August 2025)
- Closed-End Funds: Screening For Potential Opportunities To Kick Off H2 2025
- Mexico Fund: Still Not Very Compelling (NYSE:MXF)
- Mexico Fund files June 2025 monthly summary report with SEC
- THE MEXICO FUND, INC. ISSUES ITS 2025 SEMI-ANNUAL REPORT
- mexico fund inc. releases may 2025 investment summary report
- Mexico fund director Janez Claudia buys $14,032 in stock
- Bullish On Mexico Fund Though NAV Discount Is Likely To Persist (NYSE:MXF)
- EMF: Don't Ignore The Risks Of This Fund's Chinese Exposure (NYSE:EMF)
일일 변동 비율
19.12 19.16
년간 변동
12.99 19.43
- 이전 종가
- 19.17
- 시가
- 19.15
- Bid
- 19.16
- Ask
- 19.46
- 저가
- 19.12
- 고가
- 19.16
- 볼륨
- 10
- 일일 변동
- -0.05%
- 월 변동
- 5.86%
- 6개월 변동
- 35.50%
- 년간 변동율
- 27.65%
21 9월, 일요일