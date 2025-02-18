Devises / MXF
MXF: Mexico Fund Inc (The)
19.16 USD 0.01 (0.05%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MXF a changé de -0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.12 et à un maximum de 19.16.
Suivez la dynamique Mexico Fund Inc (The). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
MXF Nouvelles
- Garcia Cuellar Maria Regina, administratrice de Mexico Fund, achète des actions pour 13.929$
- Garcia Cuellar Maria Regina, director at Mexico Fund, buys $13,929 in shares
- 10 Best CEFs This Month: Average Yield Of Nearly 9% (August 2025)
- Closed-End Funds: Screening For Potential Opportunities To Kick Off H2 2025
- Mexico Fund: Still Not Very Compelling (NYSE:MXF)
- Mexico Fund files June 2025 monthly summary report with SEC
- THE MEXICO FUND, INC. ISSUES ITS 2025 SEMI-ANNUAL REPORT
- mexico fund inc. releases may 2025 investment summary report
- Mexico fund director Janez Claudia buys $14,032 in stock
- Bullish On Mexico Fund Though NAV Discount Is Likely To Persist (NYSE:MXF)
- EMF: Don't Ignore The Risks Of This Fund's Chinese Exposure (NYSE:EMF)
Range quotidien
19.12 19.16
Range Annuel
12.99 19.43
- Clôture Précédente
- 19.17
- Ouverture
- 19.15
- Bid
- 19.16
- Ask
- 19.46
- Plus Bas
- 19.12
- Plus Haut
- 19.16
- Volume
- 10
- Changement quotidien
- -0.05%
- Changement Mensuel
- 5.86%
- Changement à 6 Mois
- 35.50%
- Changement Annuel
- 27.65%
21 septembre, dimanche