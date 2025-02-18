CotaçõesSeções
MXF: Mexico Fund Inc (The)

19.16 USD 0.01 (0.05%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do MXF para hoje mudou para -0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.12 e o mais alto foi 19.16.

Veja a dinâmica do par de moedas Mexico Fund Inc (The). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
19.12 19.16
Faixa anual
12.99 19.43
Fechamento anterior
19.17
Open
19.15
Bid
19.16
Ask
19.46
Low
19.12
High
19.16
Volume
10
Mudança diária
-0.05%
Mudança mensal
5.86%
Mudança de 6 meses
35.50%
Mudança anual
27.65%
