Moedas / MXF
MXF: Mexico Fund Inc (The)
19.16 USD 0.01 (0.05%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MXF para hoje mudou para -0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.12 e o mais alto foi 19.16.
Veja a dinâmica do par de moedas Mexico Fund Inc (The). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MXF Notícias
- Diretora Garcia Cuellar Maria Regina do México Fund compra ações por US$ 13.929
- Garcia Cuellar Maria Regina, director at Mexico Fund, buys $13,929 in shares
- 10 Best CEFs This Month: Average Yield Of Nearly 9% (August 2025)
- Closed-End Funds: Screening For Potential Opportunities To Kick Off H2 2025
- Mexico Fund: Still Not Very Compelling (NYSE:MXF)
- Mexico Fund files June 2025 monthly summary report with SEC
- THE MEXICO FUND, INC. ISSUES ITS 2025 SEMI-ANNUAL REPORT
- mexico fund inc. releases may 2025 investment summary report
- Mexico fund director Janez Claudia buys $14,032 in stock
- Bullish On Mexico Fund Though NAV Discount Is Likely To Persist (NYSE:MXF)
- EMF: Don't Ignore The Risks Of This Fund's Chinese Exposure (NYSE:EMF)
Faixa diária
19.12 19.16
Faixa anual
12.99 19.43
- Fechamento anterior
- 19.17
- Open
- 19.15
- Bid
- 19.16
- Ask
- 19.46
- Low
- 19.12
- High
- 19.16
- Volume
- 10
- Mudança diária
- -0.05%
- Mudança mensal
- 5.86%
- Mudança de 6 meses
- 35.50%
- Mudança anual
- 27.65%
21 setembro, domingo