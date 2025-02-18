货币 / MXF
MXF: Mexico Fund Inc (The)
19.16 USD 0.01 (0.05%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MXF汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点19.12和高点19.16进行交易。
关注Mexico Fund Inc (The)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MXF新闻
- 墨西哥基金董事Garcia Cuellar Maria Regina购入价值$13,929股票
- Garcia Cuellar Maria Regina, director at Mexico Fund, buys $13,929 in shares
- 10 Best CEFs This Month: Average Yield Of Nearly 9% (August 2025)
- Closed-End Funds: Screening For Potential Opportunities To Kick Off H2 2025
- Mexico Fund: Still Not Very Compelling (NYSE:MXF)
- Mexico Fund files June 2025 monthly summary report with SEC
- THE MEXICO FUND, INC. ISSUES ITS 2025 SEMI-ANNUAL REPORT
- mexico fund inc. releases may 2025 investment summary report
- Mexico fund director Janez Claudia buys $14,032 in stock
- Bullish On Mexico Fund Though NAV Discount Is Likely To Persist (NYSE:MXF)
- EMF: Don't Ignore The Risks Of This Fund's Chinese Exposure (NYSE:EMF)
日范围
19.12 19.16
年范围
12.99 19.43
- 前一天收盘价
- 19.17
- 开盘价
- 19.15
- 卖价
- 19.16
- 买价
- 19.46
- 最低价
- 19.12
- 最高价
- 19.16
- 交易量
- 10
- 日变化
- -0.05%
- 月变化
- 5.86%
- 6个月变化
- 35.50%
- 年变化
- 27.65%
21 九月, 星期日