报价部分
货币 / MXF
MXF: Mexico Fund Inc (The)

19.16 USD 0.01 (0.05%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日MXF汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点19.12和高点19.16进行交易。

关注Mexico Fund Inc (The)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
19.12 19.16
年范围
12.99 19.43
前一天收盘价
19.17
开盘价
19.15
卖价
19.16
买价
19.46
最低价
19.12
最高价
19.16
交易量
10
日变化
-0.05%
月变化
5.86%
6个月变化
35.50%
年变化
27.65%
21 九月, 星期日