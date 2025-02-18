KurseKategorien
Währungen / MXF
Zurück zum Aktien

MXF: Mexico Fund Inc (The)

19.16 USD 0.01 (0.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MXF hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.12 bis zu einem Hoch von 19.16 gehandelt.

Verfolgen Sie die Mexico Fund Inc (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MXF News

Tagesspanne
19.12 19.16
Jahresspanne
12.99 19.43
Vorheriger Schlusskurs
19.17
Eröffnung
19.15
Bid
19.16
Ask
19.46
Tief
19.12
Hoch
19.16
Volumen
10
Tagesänderung
-0.05%
Monatsänderung
5.86%
6-Monatsänderung
35.50%
Jahresänderung
27.65%
21 September, Sonntag