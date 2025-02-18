Währungen / MXF
MXF: Mexico Fund Inc (The)
19.16 USD 0.01 (0.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MXF hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.12 bis zu einem Hoch von 19.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mexico Fund Inc (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
19.12 19.16
Jahresspanne
12.99 19.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.17
- Eröffnung
- 19.15
- Bid
- 19.16
- Ask
- 19.46
- Tief
- 19.12
- Hoch
- 19.16
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- -0.05%
- Monatsänderung
- 5.86%
- 6-Monatsänderung
- 35.50%
- Jahresänderung
- 27.65%
21 September, Sonntag