Dövizler / MXF
MXF: Mexico Fund Inc (The)
19.16 USD 0.01 (0.05%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MXF fiyatı bugün -0.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.12 ve Yüksek fiyatı olarak 19.16 aralığında işlem gördü.
Mexico Fund Inc (The) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Mexico Fund direktörü Garcia Cuellar Maria Regina 13.929 dolar değerinde hisse alıyor
- Garcia Cuellar Maria Regina, director at Mexico Fund, buys $13,929 in shares
- 10 Best CEFs This Month: Average Yield Of Nearly 9% (August 2025)
- Closed-End Funds: Screening For Potential Opportunities To Kick Off H2 2025
- Mexico Fund: Still Not Very Compelling (NYSE:MXF)
- Mexico Fund files June 2025 monthly summary report with SEC
- THE MEXICO FUND, INC. ISSUES ITS 2025 SEMI-ANNUAL REPORT
- mexico fund inc. releases may 2025 investment summary report
- Mexico fund director Janez Claudia buys $14,032 in stock
- Bullish On Mexico Fund Though NAV Discount Is Likely To Persist (NYSE:MXF)
- EMF: Don't Ignore The Risks Of This Fund's Chinese Exposure (NYSE:EMF)
Günlük aralık
19.12 19.16
Yıllık aralık
12.99 19.43
- Önceki kapanış
- 19.17
- Açılış
- 19.15
- Satış
- 19.16
- Alış
- 19.46
- Düşük
- 19.12
- Yüksek
- 19.16
- Hacim
- 10
- Günlük değişim
- -0.05%
- Aylık değişim
- 5.86%
- 6 aylık değişim
- 35.50%
- Yıllık değişim
- 27.65%
21 Eylül, Pazar