MXF: Mexico Fund Inc (The)

19.16 USD 0.01 (0.05%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MXF fiyatı bugün -0.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.12 ve Yüksek fiyatı olarak 19.16 aralığında işlem gördü.

Mexico Fund Inc (The) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MXF haberleri

Günlük aralık
19.12 19.16
Yıllık aralık
12.99 19.43
Önceki kapanış
19.17
Açılış
19.15
Satış
19.16
Alış
19.46
Düşük
19.12
Yüksek
19.16
Hacim
10
Günlük değişim
-0.05%
Aylık değişim
5.86%
6 aylık değişim
35.50%
Yıllık değişim
27.65%
21 Eylül, Pazar