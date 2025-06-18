クォートセクション
通貨 / MTN
MTN: Vail Resorts Inc

150.95 USD 1.83 (1.23%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MTNの今日の為替レートは、1.23%変化しました。日中、通貨は1あたり148.75の安値と151.44の高値で取引されました。

Vail Resorts Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

MTN News

1日のレンジ
148.75 151.44
1年のレンジ
129.85 199.45
以前の終値
149.12
始値
149.78
買値
150.95
買値
151.25
安値
148.75
高値
151.44
出来高
703
1日の変化
1.23%
1ヶ月の変化
-7.12%
6ヶ月の変化
-4.84%
1年の変化
-13.59%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K