MTN: Vail Resorts Inc
150.95 USD 1.83 (1.23%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MTNの今日の為替レートは、1.23%変化しました。日中、通貨は1あたり148.75の安値と151.44の高値で取引されました。
Vail Resorts Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MTN News
1日のレンジ
148.75 151.44
1年のレンジ
129.85 199.45
- 以前の終値
- 149.12
- 始値
- 149.78
- 買値
- 150.95
- 買値
- 151.25
- 安値
- 148.75
- 高値
- 151.44
- 出来高
- 703
- 1日の変化
- 1.23%
- 1ヶ月の変化
- -7.12%
- 6ヶ月の変化
- -4.84%
- 1年の変化
- -13.59%
